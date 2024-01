Faustschlag und Spuckattacke in Spielothek

In einer Spielhalle in Illertissen ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert, einer von beiden wird verletzt.

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Spielhalle in Illertissen ist ein 18 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach ist ein Streit in der Spielothek an der Dietenheimer Straße aus dem Ruder gelaufen.

Am Freitag gegen 20 Uhr haben sich demnach ein 20-Jähriger und ein 18-Jähriger gestritten. In der Folge soll der Ältere dem Jüngeren erst angespuckt und ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Ursache des Streits ist nicht bekannt. (AZ)