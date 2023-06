Illertissen

vor 31 Min.

Faustschlag vor Kneipe in Illertissen: Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag in Illertissen wohl in Streit geraten. Ein 18-Jähriger soll dann zugeschlagen haben. Wer hat den Vorfall beobachtet?

In der Nacht auf Sonntag hat ein Mann vor einer Kneipe am Marktplatz in Illertissen einen 25-Jährigen mit einem Faustschlag verletzt. Nach Angaben der Polizei befanden sich gegen 2.15 Uhr mehrere Personen direkt vor der Kneipe. Ein bislang unbekannter Täter trat plötzlich an einen 25-Jährigen heran und verpasste diesem einen Faustschlag ins Gesicht. Dadurch erlitt der 25-Jährige eine Platzwunde an der Lippe. Zuvor soll es bereits zu einem Streit gekommen sein. Bislang liegt der Polizei nur eine vage Beschreibung des Täters vor. Demnach soll es sich um einen etwa 18 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen, welligen Haaren gehandelt haben. Die Illertisser Polizei bittet um Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

