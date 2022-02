Feier in Illertissen endet in einer Schlägerei

In Illertissen kam es am Wochenende zu einer Schlägerei. Die jungen Männer hatten sich eigentlich zum Feiern getroffen.

Während einer Party in Illertissen sind am Wochenende zwei junge Männer heftig aneinandergeraten. In der Nacht zum Sonntag trafen sich die beiden dem Polizeibericht zufolge in einer Wohnung, um ein wenig zu feiern. Als es zu einem Streit kam, rastete einer der beiden, ein 20-Jähriger, aus.

Die Party in Illertissen endet mit einer Anzeige

Er versetzte dem 18-jährigen Gastgeber einen Kopfstoß, schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht und trat gegen eine Tür. Wie die Polizei weiter mitteilt, verließ der junge Schläger nur widerwillig die Wohnung. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)