Feste, Feiern, Frühjahrsmarkt: Das ist alles am Wochenende in Illertissen geboten

In Illertissen steht ein Wochenende voller Freizeitmöglichkeiten an. Von Konzerten über den Markt bis zum Tanzabend ist eine ganze Menge los.

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Das gilt an diesem Wochenende für alle, die in Illertissen etwas erleben wollen. Denn das Wochenende ist voll gepackt mit Veranstaltungen und Events. Wir geben einen Überblick über das Wochenende:

In Tiefenbach wird es am Freitagabend laut: Das Festival End of Silence geht in die nächste Runde. Hauptact ist die Band Burning Witches aus der Schweiz, vorher spielen ab 17.30 Kalliwillheim, ab 18.35 5 Horse Rodeo, ab 19.40 Blöff The Monkey und um 21.15 Uhr Freedom Call.

Das steht beim Frühjahrsmarkt in Illertissen alles auf dem Programm

In der Kernstadt Illertissen steht an diesem Wochenende alles im Zeichen des Frühjahrsmarkts, der von Samstag bis Montag geht. Auf dem Marktplatz werden Fahrgeschäfte aufgebaut, Autoscooter, Kinderkarussell und erstmals eine Kindereisenbahn warten auf Fahrgäste. Der Vergnügungspark hat bereits am Samstag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Drumherum stellen etwa 110 Händler am Marktplatz, der Hauptstraße und den umliegenden Gassen ihre Buden auf. Am Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr und Montag von 9 bis 16 Uhr ist hier Betrieb. Zusätzlich öffnen Illertisser Geschäfte ab Mittag zum verkaufsoffenen Sonntag. Der Lionsclub ist am Sonntag mit seinem Bücherflohmarkt in der Hauptstraße Ost vertreten. Die Zufahrt für Fahrzeuge zum Marktplatz wird am Marktsonntag ab 6 Uhr komplett gesperrt sein, die Sperrung gilt auch am Montag. In Betlinshausen gibt es bereits am Samstag einen Gartenflohmarkt vor dem Gerätehaus beim Vereinsheim.

Zum Internationalen Museumstag gibt es Aktionen in den Museen in Illertissen

Der Sonntag, 21. Mai, ist außerdem Internationaler Museumstag mit verschiedenen Aktionen im Landkreis Neu-Ulm. Aus diesem Anlass veranstaltet der Verein für Heimatpflege Museumsführungen um 13 und 15 Uhr im Museum im Schloss ein. Die Führungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch im Museum der Gartenkultur tut sich am Sonntag etwas. Die Handspinngilde ist dort zu Gast. Mitglieder dieses Vereins führen von 13 bis 17 Uhr vor, wie der Rohstoff für Jacke, Hose, T-Shirt und Mantel in Handarbeit hergestellt wird. Der Besuch der Vorführungen ist kostenlos. Zusätzlich zeigt das Museum die aktuelle Ausstellung mit Aha-Erlebnissen „Was?! Aus Pflanzen! Überraschende Werkstoffe von Alant bis Zichorie“, durch die Kurator Reinhard Hemmer um 15 Uhr einen Rundgang anbietet. Von 11 bis 17 Uhr ist das Museum mit Gartenbibliothek geöffnet. Um 13 Uhr gibt es eine kostenlose Führung durch die Museumsgärten.

Erst genießen, dann selber mitmachen heißt es in der Josef-Weikmann-Halle Au am Samstagabend, 20. Mai: Um 19.30 Uhr beginnt dort ein Chorkonzert mit Tanz unter dem Titel "Vocalis meets Illerdance". Der Chor singt dabei und die Tänzer interpretieren die Lieder mit ihren Choreografien. Im Anschluss findet ein gemeinsamer Tanzabend statt, bei dem auch die Besucherinnen und Besucher zum Tanz gebeten werden.