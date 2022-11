Illertissen

12:17 Uhr

Festival-Abschluss in Illertissen: Operngesang mit Trinklied

Am Schluss kamen alle Sängerinnen, Sänger und Pianisten auf die Bühne, um sich beim Trinklied der Oper "La Traviata" singend zuzuprosten.

Plus Zehn junge Stars der Opern- und Operettenwelt gestalten ein glänzendes und unterhaltsames Abschlusskonzert für das Festival für Nachwuchskünstler in Illertissen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Mit Auszügen aus der Opernwelt hat das Festival "Junge Künstler, Stars von morgen“ beim sechsten und letzten Konzert einen festlich beschwingten Abschluss gefunden. Wer die Reise zu den großen Häusern gescheut hatte, wurde in der Kollegsaula in Illertissen reichlich entschädigt: Zehn Nachwuchstalente des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper München, darunter zwei Sopranistinnen und eine "halbe“ – weil die Mezzosopranistin auch eine "Hosenrolle“ sang – boten eine Art "Best-of“. Auf den begeisterten Applaus und das Festivalende stießen die jungen Talente noch beim gemeinsamen Trinklied von "La Traviata" (Giuseppe Verdi, 1852) an.

