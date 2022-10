Illertissen

Festival "Junge Künstler" klingt mit vielstimmigem Gesang aus

Die Regensburger Domspatzen singen am Wochenende beim Festival in Illertissen.

Mit den Regensburger Domspatzen am Samstag und dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper am Sonntag endet die Konzertreihe für Nachwuchsmusiker in Illertissen.

Der Freundeskreis Kultur im Schloss verspricht für das zum neunten Mal stattfindende Festival "Junge Künstler – Stars von morgen" an diesem Wochenende einen vielklingenden Abschluss. Auf vier Abende mit Kammermusik instrumental folgen ein riesiges Chorkonzert sowie eine Operngala. Die Veranstaltungen innerhalb des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen beginnen jeweils um 19 Uhr. Samstag, 29. Oktober, Kollegskirche: Es treten wieder die Regensburger Domspatzen unter der Leitung von Christian Heiß auf. Der Kirchenmusiker mit A-Diplom und Meisterklassendiplom in Orgel war selbst Domspatz und ist seit September 2019 Domkapellmeister in Regensburg . Der Knabenchor macht neugierig auf bis zu achtstimmigen oder auch doppelchörigen Gesang mit lateinischen, deutschen, italienischen und französischen Texten. Die Komponisten stammen aus dem 16. bis 20. Jahrhundert. Unter anderem stehen drei Vertonungen des "Vaterunser" auf dem Programm.

Sonntag, 30. Oktober, Festhalle des Kollegs: Hochtalentierte Sängerinnen und Sänger des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper München wollen mit Arien und Ausschnitten aus bekannten Opern begeistern. Die jungen Stars werden auf eine internationale Karriere vorbereitet, indem sie ein bis zwei Jahre in den Opernbetrieb eingebunden sind und kleine bis mittlere Partien in den Produktionen übernehmen. Außerdem nehmen sie an einem Gesangs- und Rollenstudium sowie Schauspielunterricht teil. Das Opernstudio in seiner heutigen Form wurde in der Spielzeit 2006/07 gegründet. Kartenvorverkauf bei Buch&Musik, Telefon 07303/928464, oder bei Fritz Unglert unter der Telefonnummer 07303/7257 sowie online: fritz.unglert@gmx.de (lor)

