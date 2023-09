Festival "Junge Künstler": Wir verlosen Tickets

Am 7. Oktober beginnt das Festival "Junge Künstler - Stars von morgen" in Illertissen. Für ein Konzert am Eröffnungswochenende gibt es Tickets in unserem Gewinnspiel.

Das Klassikfestival "Junge Künstler - Stars von morgen" startet dieses Wochenende in seine zehnte Auflage. Am Eröffnungswochenende spielen das Arcis Saxophonquartett zusammen mit Percussionist Christian Benning am Samstag, 7. Oktober und das Bayerische Landes-Jugend-Jazzorchester, für dessen Auftritt wir zwei Karten verlosen, am Sonntag, 8. Oktober. Beide Konzerte finden in der Festhalle des Kollegs statt und beginnen um 19 Uhr.

Den musikalischen Nachwusch zu fördern, das war vor zehn Jahren das Anliegen von Fritz Unglert und seinem Team vom Freundeskreis "Kultur im Schloss". So wurde ein neues Festival in Illertissen ins Leben gerufen. "Junge Künstler - Stars von morgen" lockt seither viele Nachwuchstalente in die Vöhlinstadt. Auch beim Publikum hat sich die Reihe etabliert. Dieses Jahr stehen neben Arcis und dem Landes-Jugendjazzorchester Auftritte des Duo Concento (Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr, Barocksaal), Raphaela Gromes und Julian Riem (Sonntag, 15. Oktober, 19 Uhr, Barocksaal), den Regensburger Domspatzen (Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr, Kollegskirche) und dem Opernstudion der Bayerischen Staatsoper (Samstag, 21. Oktober, 18 Uhr, Festhalle) auf dem Programm. Das Duo Concento mit Harfenistin Lea Maria Löffler, die jüngst Platz Zwei beim ARD-Musikwettbewerb in München belegt hat, gibt außerdem am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr ein Zusatzkonzert im Barocksaal.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Tickets für alles sechs Konzerte gibt es bei der Buchhandlung Zanker in Illertissen, bei Fritz Unglert (Telefon: 07303/7257; E-Mail: fritz.unglert@gmx.de), unter ulmtickets.de und an der Abendkasse. Wer am Eröffnungswochenende das Konzert des Bayerischen Landes-Jugendjazzorchesters erleben möchte, hat auch in unserem Gewinnspiel die Chance auf zwei Karten. Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "Jazz" an gewinnspiel@illertisser-zeitung.de. Einsendeschluss ist der 1. Oktober. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt.

