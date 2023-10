„Festivalwochenende auf katholisch“ im Kolleg in Illertissen

Im Gymnasium Illertissen findet am Wochenende ein Prayer Retreat statt. Ein DJ legt auf - und auch Weihbischof Wörner kommt vorbei.

Ein außergewöhnliches Event findet am kommenden Wochenende im Kolleg Illertissen statt: Das „Prayer Retreat“ steigt vom 13. bis 15. Oktober. Hinter diesem steckt nach Angaben der Veranstalter ein pulsierendes Festival, das von Party mit DJ über tiefgehende Inputs, sportliche Herausforderungen, viel Musik bis hin zu ruhiger intensiver Zeit führt, in der die Teilnehmer eingeladen sind, Gott persönlich zu begegnen.

Die Veranstalter um die Jugend 2000 aus den Diözesen Augsburg und Rottenburg-Stuttgart organisieren dieses Event bereits seit Ende des vergangenen Jahres. Zu dem neuen Format haben sich bereits mehr als 200 Jugendliche und junge Erwachsene über die zugehörige Homepage angemeldet. Die katholische Bewegung der Jugend 2000 ist vor allem durch ihr großes Sommerfestival in Marienfried und ihre organisierten Weltjugendtagsfahrten mit in diesem Jahr 600 Teilnehmern bekannt geworden.

Das erhoffen sich die Organisatoren vom Prayer Retreat in Illertissen

„Wir wünschen uns, dass die jungen Teilnehmer den lebendigen Glauben erleben dürfen und für sich erkennen, dass Gott tatsächlich erfahrbar ist und ihr Leben bereichern möchte“, so Gina Gänsler, Hauptverantwortliche des Prayer Retreat Teams. Das Festival ist für junge Menschen zwischen 14 und 35 Jahren gedacht. Damit alle dabei sein können, ist die Teilnahme inklusive Verpflegung und Übernachtung auf Spendenbasis.

Mit dabei sein wird auch Weihbischof Florian Wörner, der am Samstag um 17 Uhr die Heilige Messe in der Aula des Kollegs feiern wird. Unterstützt wird die Veranstaltung ebenfalls durch Schüler des Kollegs und der Jugendstelle Weißenhorn, die bei der Party am Freitagabend für selbst gemachte Leckereien und alkoholfreie Cocktails sorgen. Das gesamte Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf www.jugend2000.org/termin/prayer-retreat/ zu finden. (AZ)