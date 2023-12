Festlich klingt in Illertissen das Jahr in der Kirchenmusik aus

Auftritte in der Schlosskapelle und Stadtpfarrkirche einschließlich Silvesterkonzert stehen für die Vielfalt der Kirchenmusik-Förderer in St. Martin.

Drei Termine, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, finden sich heuer noch auf dem Programm der Förderer für Kirchenmusik und klassische Musik in St. Martin in Illertissen. Insbesondere das Konzert zum vierten Advent in der Schlosskapelle, das heuer zum 41. Mal stattfinden wird, aber auch das in über zehn Jahren etablierte Silvesterkonzert und der bestens eingeführte Kammerchor zählen zu festen Formaten in Illertissen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Zanker in Illertissen. Die Veranstaltungen im Überblick: