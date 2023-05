Festnahme: Mit Haftbefehl Gesuchter saß auf dem Beifahrersitz eines Autos

Die Polizei erkennt in Illertissen einen gesuchten 22-Jährigen in einem Auto. Der wehrt sich gegen seine Festnahme.

Polizeibeamte haben in Illertissen einen mit Haftbefehl gesuchten 22-Jährigen auf dem Beifahrersitz eines Autos erkannt. Sie hielten daraufhin das Fahrzeug für eine Kontrolle an. Als sie ihm den Haftbefehl über das geöffnete Seitenfenster eröffneten, versuchte der Gesuchte zunächst die Scheibe zu schließen und so der Vollstreckung zu entkommen. Dies konnten die Beamten jedoch verhindern und die Türe öffnen.

Anschließend versuchte der Mann, aus dem Auto zu flüchten. Die eingesetzte Streife brachte ihn aber letztendlich zu Boden und fesselte ihn. Dagegen wehrte sich der 22-Jährige erheblich. Er muss sich nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Sowohl der Gesuchte als auch die Beamten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. (AZ)