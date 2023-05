Festsaal statt Feuerwehrautos: Was auf dem Rathaus-Areal noch alles möglich ist

Plus Stadtratsmitglieder und Bürgerschaft haben Ideen für die Gestaltung des Geländes zusammengetragen. Inzwischen ist das Areal in Illertissen noch größer geworden.

Mehr Platz für die Verwaltung, Aufenthaltsqualität und Platz für Feste, ein neuer Standort für die Tafel: Die Wunschliste für das Rathaus-Areal in Illertissen ist lang. Jetzt hat Planerin Sylvia Haines aus Würzburg das Konzept für das Gelände im Herzen der Stadt dem Stadtrat vorgestellt.

Wie es mit dem Gelände im Herzen der Stadt weitergehen soll, damit haben sich nicht nur die Mitglieder des Stadtrats in einer eigenen Stadtratswerkstatt befasst. Auch Bürgerinnen und Bürger konnten bereits im vergangenen Herbst ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Diese Vorschläge fanden ebenfalls Eingang in das Konzept – unter anderem der Erhalt und Umbau des alten Feuerwehrgebäudes. Einen Abriss und Neubau soll es deshalb nicht geben. Auch die multifunktionale Nutzung des Parkplatzes wurde von den Teilnehmenden gewünscht – das spricht gegen eine Hochgarage, die ursprünglich einmal angedacht war.