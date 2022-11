Feuerlöscher und Fahrrad – Diebe schlagen in Illertissen zu

Derzeit versucht die Polizei herauszufinden, wer in Illertissen einen Feuerlöscher und ein grünes Kindermountainbike gestohlen hat.

Noch ist unklar, wer am vergangenen Sonntag gegen 22 Uhr im Eingangsbereich eines Schnellrestaurants im Industriegebiet Leitschäcker in Illertissen einen Feuerlöscher gestohlen hat. Laut Polizeiangaben war der Tatverdächtige offenbar in Begleitung von drei weiteren Männern und stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Die Personengruppe verließ mit einem grauen BMW den Tatort. Die Beamten schätzen den Beuteschaden auf 100 Euro.

Unbekannter stiehlt grünes Kindermountainbike

Darüber hinaus ermittelt die Polizei, wer am vergangenen Montag, im Zeitraum zwischen 7.35 und 13.05 Uhr, ein Kindermountainbike vom Fahrradabstellplatz einer Schule in der Dietenheimer Straße mitgenommen hat. Der Schüler hatte sein grünes Fahrrad der Marke Cube dort zu Unterrichtsbeginn abgestellt und mit einem Zahlenschloss abgesperrt. Der Beuteschaden wird auf 350 Euro geschätzt. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 7303/96510 zu melden. (AZ)