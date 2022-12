Feuerwehr muss an Weihnachten zu zwei Fehlalarmen ausrücken

Ganz ohne Einsätze blieben die Weihnachtstage für die Feuerwehr Illertissen nicht. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte jeweils gleich wieder abrücken.

Zweimal wurde die Freiwillige Feuerwehr Illertissen an den Feiertagen in den Einsatz gerufen: Am Heiligen Abend um 18 Uhr alarmierte die Leitstelle Ulm zur Unterstützung der Feuerwehr Dietenheim, weil aus dem dortigen Seniorenheim an der Illertisser Straße über die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst worden war. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass eine Fehlauslösung aus unbekannter Ursache vorlag. So konnten die Illertisser Einsatzkräfte wieder abbestellt werden. Dabei nutzten die Feuerwehrkameraden dann die Gelegenheit, gute Wünsche zu den Feiertagen auszutauschen.

Der zweite Alarm wurde am Ersten Weihnachtsfeiertag kurz nach 11 Uhr ausgelöst: In einem Industriebetrieb an der Rudolf-Diesel-Straße hatte wie tags zuvor in Dietenheim ein Brandmelder angeschlagen. Auch hier konnte nach Ankunft des Löschzuges Einsatzabbruch angeordnet werden, weil kein Schadensereignis feststellbar war. (wis)