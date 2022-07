Feuerwehr rückt wegen angebranntem Essen aus

18 Feuerwehrleute sind am Sonntagnachmittag in Illertissen ausgerückt. Grund war ein verkohltes Mittagessen, das die Küche verrauchte.

Verbranntes Essen hat am Sonntag in Illertissen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Laut Polizeibericht war in einer Wohnstätte bei den Schulbrüdern Rauchgeruch aufgefallen, woraufhin die Feuerwehr informiert wurde. Die Einsatzkräfte fanden angebrannte Speisen in der Küche. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Feuerwehr Illertissen druckbelüftete den Raum und konnte schnell wieder abrücken. Gegen die 53-jährige Verantwortliche leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Wehr war mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. (AZ)