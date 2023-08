Feuerwehreinsatz: Mann vergisst Essen auf dem Herd und schläft ein

Nachbarn hören den Feuermelder und einen Hund laut bellen. Die Feuerwehr muss den eingeschlafenen Besitzer wecken und das Essen ablöschen.

Weil ein 37-Jähriger in der Nacht zum Montag sein Essen auf dem Herd vergessen hat und dann eingeschlafen ist, kam es am frühen Morgen zu einem Feuerwehreinsatz in Illertissen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, wurden Nachbarn um 3.20 Uhr auf den heulenden Feuermelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Memminger Straße aufmerksam. Auch ein Hund habe lautstark gebellt, heißt es. Die Nachbarn verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Aus der betroffenen Wohnung roch es verbrannt. Die Feuerwehr, die mittels einer Leiter in die Wohnung schaute, erkannte eine Person, so dass die Eingangstüre geöffnet werden musste. Das auf dem eingeschalteten Herd verkohlte Essen wurde abgelöscht und der 37-jährige, alkoholisierte Wohnungsinhaber aufgeweckt. Weder er noch die Wohnung und der Hund erlitten einen Schaden. Die Feuerwehr Illertissen war mit 23 Feuerwehrleuten im Einsatz.