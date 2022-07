Illertissen

11:09 Uhr

Findet der Auftakt von "Live im Sperrbezirk" in Illertissen statt?

Am Morgen regnete es noch in Illertissen. Was bedeutet das für den Auftakt der Reihe "Live im Sperrbezirk"?

Regenwolken hängen am Freitag am Himmel - und mancher fragt sich: Findet das erste Konzert der Reihe "Live im Sperrbezirk" am Abend statt? Hier gibt es die Antwort.