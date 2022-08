Firma aus Illertissen liefert Maschinen für Großprojekt im Schwarzwald

Das Illertisser Unternehmen Weinig Dimter stellt Maschinen für die Bearbeitung von Massivholz her. Mehrere Anlagen kommen in einer neuen Produktion zum Einsatz.

Das Illertisser Maschinenbau-Unternehmen Weinig Dimter hat jüngst Maschinen für eine komplett schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung des modernen Holzbauprodukts CLT ausgeliefert. Die Abkürzung steht für Cross Laminated Timber, also kreuzweise verleimtem Holz. Eine ihrer Maschinen hat eine beeindruckende Presskraft, die dem Gewicht von 125 voll beladenen Lastwagen entspricht. Demnächst können sich Interessierte Produkte der Firma selbst bei einem Tag der offenen Tür anschauen.

Weinig Dimter ist Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Bearbeitung von Massivholz und gehört zur Weinig-Gruppe Tauberbischofsheim. Die Anlagen aus Illertissen als Teil des Weinig-Gesamtauftrages gehen an Holzbauwerk Schwarzwald (HBW). Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, ist CLT ein modernes und zukunftsfähiges Holzbauprodukt. Durch eine kreuzweise Verleimung von Massivholztafeln sei es extrem stabil und tragfähig. Es eigne sich dadurch zur Herstellung von Wänden, Decken und Dächern. HBW hat für das Projekt eine neue, 13.000 Quadratmeter große Fertigungshalle gebaut, in der die Produktion im Herbst starten soll. Verwendet wird überwiegend heimisches Nadel-Schnittholz aus dem Nordschwarzwald.

Weinig Dimter in Illertissen plant einen Tag der offenen Tür

Die Installation der Fertigungslinie ist laut der Pressemitteilung bereits in vollem Gange. Insgesamt umfasst der Auftrag für die Weinig-Gruppe ein Volumen von 170 Lastwagen-Ladungen an Maschinen und Anlagen. Dimter hat dazu zwei Hochleistungs-Kapplinien und drei Verleimpressen beigesteuert. Eine davon, die Mehrlagenpresse, ist mehr als 16 Meter lang und hat eine vertikalen Presskraft von 5000 Tonnen, was einem Gewicht von 125 beladenen Lastwagen entspricht.

Das Illertisser Unternehmen Weinig Dimter stellt Maschinen für die Bearbeitung von Massivholz her. Das Foto zeigt ein Montageteam vor einer Massivholz-Presse. Foto: Weinig Dimter

Bei der Vorstellung des Produkts vor der versammelten Belegschaft stellte Michael Deschenhalm, Geschäftsführer bei Weinig Dimter, die hohe Qualität der Dimter-Erzeugnisse heraus und lobte das Team für die reibungslose Abwicklung des Projekts. Deschenhalm, der seit April in seiner jetzigen Position ist, war von der Gemeinschaftsleistung der Mitarbeitenden sehr angetan. Der kaufmännische Geschäftsführer Reinald Kreiskott berichtete von einer aktuell sehr guten Geschäftslage.

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, ist für Samstag, 24. September, bei Weinig Dimter ein Tag der offenen Tür geplant. Dieser soll der interessierten Öffentlichkeit Gelegenheit geben, das Unternehmen und seine Produkte näher kennenzulernen. (AZ)

