Firma Weh in Illertissen feiert 50-jähriges Bestehen

Vor einem halben Jahrhundert gründeten Erwin und Karolina Weh ihr Unternehmen in Illertissen. Heute ist Weh ein Spezialist für sichere Verbindungen.

2023 ist ein ganz besonderes Jahr für Weh: Das Unternehmen aus Illertissen feiert seinen 50. Geburtstag. Die Firmengeschichte ist auch eine Familiengeschichte. Beim Jubiläumsfest für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt Familien und Freunden standen deshalb die Firmengründer, Erwin und Karolina Weh, im Mittelpunkt.

In einem Gespräch auf der Bühne des Festzeltes mit Moderator Axel Gagstätter tauchten die beiden noch einmal hinein in 50 Jahre Geschichte und ließen das Publikum daran teilhaben: die Gründung, die Höhen und Tiefen und der Erfolg des Unternehmens. Es war eine emotionale Zeitreise für die beiden 84-Jährigen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Der frühere Illertisser Bürgermeister Hermann Kolb hatte demnach mitgeholfen, den Weg zu einer erfolgreichen Firmengeschichte zu bereiten. Das erfuhren die rund 600 Gäste der Feier in einer Talkrunde mit dem amtierenden Bürgermeister Jürgen Eisen und Wolfgang Weh, dem Sohn der Firmengründer.

Weh hat drei Werke an der Josef-Henle-Straße in Illertissen

Kolb hatte ihnen das Grundstück in der Siemensstraße angeboten. Das Darlehen konnte die junge Familie in Raten bezahlen. Noch heute sind die Firmengründer dafür dankbar. Denn nur so konnte in fünf Jahrzehnten der heutige Standort mit drei Werken in der Josef-Henle-Straße heranwachsen.

Neben den Beschäftigten und deren Begleitung nahmen auch internationale Vertriebspartner des Mittelständlers, Wegbegleiter und Partner an dem Sommerfest teil. Der Geschäftsführer und Inhaber Wolfgang Weh freute sich über die große Zustimmung: „50 Jahre Unternehmensgeschichte - so etwas schafft man nur gemeinsam", sagte er. "Uns als Familie war und ist uns der Teamgedanke besonders wichtig.“

Mithilfe von Partnern ist Weh in mehr als 60 Ländern aktiv

Der Sommerparty folgt im Herbst ein Treffen der internationalen Vertriebspartner von Weh. Dann geht es nicht nur ums Feiern, sondern auch um Fachthemen in den Kernbereichen Schnelladapter und Betankungskomponenten für Wasserstoff und Erdgas.

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als Experte für sichere Verbindungen. Schnellverschlüsse mit dem Weh-Spannzangensystem waren der erste Produktbereich. Die Adapter bauen eine druckdichte Verbindung auf. Seit mehr als 35 Jahren steht Weh zudem für alternative Betankungstechnik im Bereich Wasserstoff und Erdgas. Nach eigenen Angaben ist der Mittelständler mit mehr als 40 Vertriebs- und Handelspartnern international aktiv, in mehr als 60 Ländern. Von der ersten Idee über die Konstruktion und Produktion bis zu Versand und Service laufe alles am Standort Illertissen ab. (AZ)