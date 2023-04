Fit wie ein Bayer: Lederhosentraining startet jetzt auch in Illertissen

Ab April wird das Training in zwei Städten des Landkreises Neu-Ulm angeboten. Wo sich die Sportler treffen und für wen das Angebot geeignet ist.

Mit Spaß und sportlichen Übungen in einer Gruppe gemeinsam fit werden: Das bietet das Lederhosentraining, das im April im Landkreis Neu-Ulm startet. Unterstützt wird das Training von der Gesundheitsregion plus Landkreis Neu-Ulm. In Neu-Ulm geht das Lederhosentraining mit einem örtlichen Veranstalter jetzt ins fünfte Jahr - in Illertissen wird im April erstmals gemeinsam trainiert.

Neu ist außerdem, dass die Gesundheitsregion plus dieses Jahr gemeinsam mit dem Veranstalter Gastgeber für das Lederhosentraining ist. Damit auch der südliche Landkreis eifrig trainieren kann, wird es erstmals auch ein Training in Illertissen in Kooperation mit der Stadt Illertissen sowie der Kreisspitalstiftung Weißenhorn geben.

Das steckt hinter dem Prinzip "Lederhosentraining"

Das Lederhosentraining wurde 2011 vom Münchner Personal Fitness Coach Klaus Reithmeier ins Leben gerufen. Die Lederhose im Namen, die von den Trainern getragen wird, soll zum einen signalisieren, dass das Trainingskonzept kein Import ist, sondern in der klaren bayerischen Alpenluft erdacht wurde. Zum anderen soll dem wichtigen Themenkomplex „Fitness und Gesundheit“ mit einem Augenzwinkern begegnet sowie Begeisterung für das Thema auch bei Menschen geweckt werden, die bislang weniger sportaffin sind.

Ziel des Lederhosentrainings ist es, die Fitness mit dem eigenen Körpergewicht zu steigern und somit Verletzungen in Sport und Alltag vorzubeugen. Das Lederhosentraining richtet sich an jedermann, unabhängig von Alter und Fitnesslevel. Auch dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in „normaler“ Sportkleidung mitmachen – Lederhosen sind keine Teilnahmevoraussetzung. Die Versicherungsgruppe DIe Bayerische unterstützt das Lederhosentraining und ermöglicht die Durchführung in aktuell zwölf bayerischen Städten.

Lokal bekannte Vorturner sollen in Neu-Ulm und Illertissen mitmachen

"In Neu-Ulm und Illertissen sind unter anderem Übungstermine zum betrieblichen Gesundheitsmanagement der Kreisspitalstiftung Weißenhorn geplant, aber auch Aktionen der Gesundheitsregion plus“, informiert Marc Löchner Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregion plus im Kreis Neu-Ulm. „Auch die Einbindung von Senioreneinrichtungen, Jugendgruppen, die musikalische Begleitung der Übungsstunde und die After-Sport-Geselligkeit sollen berücksichtigt werden. Zudem ist angedacht, lokal bekannte Personen als Vorturner einzuladen.“

Die Termine:

Neu-Ulm : Sport- und Freizeitpark Wiley, montags von 19 bis 20 Uhr; erste Einheit: 17. April

: Sport- und Freizeitpark Wiley, montags von 19 bis 20 Uhr; erste Einheit: 17. April Illertissen : Gesundheitszentrum Illertissen (ehemals Illertalklinik), donnerstags von 19 bis 20 Uhr, erste Einheit: 20. April

Die Teilnahme ist kostenlos. Jeder, der mag, kann einfach vorbeikommen, sich selbst ein Bild machen und mittrainieren. Mehr Informationen unter www.lederhosentraining.com. (AZ)