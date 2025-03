Flugzeugabsturz vor 60 Jahren: Als der Himmel fast auf Tiefenbach fiel

Leicht bewölkt war er, jener 11. März des Jahres 1965. Es lag Schnee an diesem Donnerstag im Vorfrühling. Am Hang zwischen Tiefenbach und Betlinshausen tummelten sich die Rodler. Einer hiervon war Franz Ilg, der sich, 60 Jahre danach, noch genau an diesen Nachmittag erinnern kann: Plötzlich gab es einen Riesenknall und eine Rauchwolke erhob sich im Osten, irgendwo unten im Dorf, so der 87-jährige ehemalige Volksschullehrer.

