Fluthelfer-Ehrennadeln für fast 90 Feuerwehrleute aus Illertissen

Nahezu 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Illertissen erhielten die vom Freistaat Bayern vergebene "Fluthelfer-Ehrennadel" für ihre wertvolle Tätigkeit bei der Hochwasser-Katastrophe Anfang Juni des vergangenen Jahres verliehen. Von den Jugendlichen, die im Gerätehaus Hintergrund- und Logistikdienste verrichtet hatten, bis zu Aktiven, die teilweise tagelang fast ohne Unterbrechung im Einsatz waren, erhielten alle das weiß-blaue Uniformabzeichen mit dem Bayerischen Staatswappen und der Inschrift "Fluthelfer 2025". Anlässlich der Dienstversammlung nahmen die Führungskräfte die Gelegenheit wahr, die Ehrennadeln an alle Beteiligten auszugeben. Dazu wurden Dankschreiben von Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann und von Kreisbrandrat Bernhard Schmidt verlesen. Die mit der Feuerwehr Illertissen befreundeten Feuerwehrkameraden aus Oberstdorf und Lechaschau (Tirol), die bei der Katastrophe spontan zur Unterstützung in das Einsatzgebiet in der Umgebung von Illertissen gekommen waren, erhalten die Ehrennadeln nachgereicht.

