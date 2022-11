Forstministerin Kaniber erklärt Auwälder an der Iller zum Naturwald

Plus Zwischen Neu-Ulm und Illertissen liegen jetzt 516 Hektar ökologisch besonders wertvolle Wälder. Was das Eschentriebsterben damit zu tun hat.

Das bayerische Forstministerium hat insgesamt 516 Hektar Staatswald im Landkreis Neu-Ulm als Naturwald ausgewiesen. Die "Auwälder an der unteren Iller" auf beiden Seiten des Flusses erstrecken sich mit mehreren Teilflächen über rund zehn Kilometer entlang der Städte Neu-Ulm, Vöhringen, Senden und Illertissen.