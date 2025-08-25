Fotografin landet Glückstreffer: Eichhörnchen mit süßer, kleiner Fracht

Eine besondere Begegnung der knuddeligen Art hat unsere Leserin Michelle Gutjahr in Illertissen gehabt. Auf der Gassirunde mit ihrem Hund war ihr beim Kolleg der Schulbrüder ein Eichhörnchen aufgefallen. Sie lieferte den Hund zu Hause ab und ging mit ihrer Spiegelreflexkamera zurück und dachte, „Ich probiere mein Glück.“

Denn Naturfotografie ist ihr Hobby und ihr Nebenberuf. „Aus der Ferne dachte ich, das Eichhörnchen im Schulhof hat eine Walnuss im Mäulchen“. Als sie aber auf das Display ihrer Kamera schaute, entdeckte sie jedoch, „was ich für einen Glückstreffer gelandet hatte“: Das Eichhörnchen brachte eines seiner Babys an einen anderen Ort.

Icon vergrößern Am Plessenteich Neu-Ulm: In Bayern zählt der Eisvogel zu den seltenen Brutvögeln. In sehr starken Wintern sterben viele Vögel. Das ist aber normal, und zumeist erholen sich die Bestände schnell wieder innerhalb weniger Jahre. Für ganz Deutschland schätzt man 6000 bis 8000 Eisvogelpaare. Foto: Wolfgang Rupp Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Plessenteich Neu-Ulm: In Bayern zählt der Eisvogel zu den seltenen Brutvögeln. In sehr starken Wintern sterben viele Vögel. Das ist aber normal, und zumeist erholen sich die Bestände schnell wieder innerhalb weniger Jahre. Für ganz Deutschland schätzt man 6000 bis 8000 Eisvogelpaare. Foto: Wolfgang Rupp

Michelle Gutjahr ist Mitglied im Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und kennt sich deshalb mit tierischen Gewohnheiten aus. „Eichhörnchen ziehen ihre Babys um, wenn das Nest, genannt Kobel, mutmaßlich nicht mehr sicher vor Räubern ist oder eventuell ein Parasitenbefall des Kobels vorliegt.“ Dann, so erklärt sie weiter, bauen die Eichhörnchen einen neuen Kobel und holen den Nachwuchs dort hin. „Eine riskante Aktion, da die Kleinen ja in der Zeit ungeschützt sind.“ Sie habe weder nachgeschaut, wo der alte Kobel, noch wo der neue ist, „sondern verließ den Ort recht zügig wieder, um nicht zu sehr zu stören“.

Unsere Leser überraschen uns immer wieder mit sensationellen Fotos aus der Natur. So wie neulich Wolfgang Rupp aus Senden mit seiner Aufnahme von einem seltenen Eisvogel am Neu-Ulmer Plessenteich. Klaus Heinze aus Illertissen hat uns mit einer Nahaufnahme einer Nosferatu-Spinne begeistert. (kam)