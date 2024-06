Frau beleidigt Polizisten und droht mit Schlägen

Die 38-Jährige in Illertissen hört nachts und morgens stundenlang laut Musik. Als deswegen eine Streife anrückt, wird sie ausfällig.

Eine 38 Jahre alte Frau hat eine Streifenbesatzung der Polizei in Illertissen beleidigt und den Einsatzkräften Schläge angedroht. Diese waren am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einer Wohnung in der Auer Straße gerufen worden, weil sich Menschen in der Nachbarschaft seit mehr als fünf Stunden wegen überlauter Musik gestört fühlten.

Die Musikanlage lief deutlich hörbar, vermeldet die Polizei. Laut Mitteilung dauerte die Ruhestörung bereits seit 3 Uhr nachts an. Die Beamten baten die 38-jährige Lärmverursacherin, die Musik deutlich leiser zu stellen. Anstatt sich einsichtig zu zeigen, beharrte die Frau darauf, dass sie so laut Musik hören dürfe wie sie wolle. Als die Beamten ihr die Rechtslage erläutern wollten, überzog sie diese mit mehreren beleidigenden Schimpfwörtern. Zudem drohte sie ihnen Schläge an, sollten sie zur Tat schreiten. Letztlich machte die Frau ihre Musikanlage leiser. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Nötigung und Bedrohung. (AZ)