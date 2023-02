Illertissen

18:00 Uhr

Frau aus dem Landkreis Neu-Ulm erzählt: So haben mich SMS-Betrüger abgezockt

Plus Eine Frau aus dem südlichen Kreis Neu-Ulm ist auf einen Betrug per SMS hereingefallen. Die Täter gingen raffiniert vor. Worüber sich das Opfer am meisten ärgert.

Es war Donnerstagvormittag als ihr Handy klingelte und sie eine SMS erhielt. „Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Handynummer. Mein altes Handy funktioniert nicht mehr.“ Darauf folgte eine weitere Nachricht mit der angeblich neuen Nummer. Dass hier nicht ihre Kinder, sondern Betrüger am Werk waren, erkannte die Frau aus dem südlichen Kreis Neu-Ulm zu diesem Zeitpunkt nicht. Am Ende fiel sie auf die Masche herein und überwies Geld. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert die Frau jetzt, wie es so weit kommen konnte.

