Frau findet verdächtige Wurststückchen in Illertissen

Eine Anwohnerin findet verdächtige Wurststückchen auf einer Wiese in Illertissen. Die Polizei hat ermittelt nun, ob es sich dabei um Giftköder handeln könnte.

Eine Anwohnerin hat am Montagvormittag auffällig viele Wurststückchen zusammengeschoben zu einem Häufchen an einem Baum auf der Wiese in der Nähe der Wilhelm-Walker-Straße in Illertissen gefunden.

Die Wurststücke in Illertissen sind vermutlich keine Giftköder

Nach Angaben der Polizei sammelte die Frau die Wurststücke ein und meldete denn Vorfall. Die Polizei Illertissen nahm anschließend die Ermittlungen auf. Derzeit deutet nichts darauf hin, dass die Wurst präpariert wurde oder dass es sich um Giftköder handeln könnte. Hundebesitzern und -besitzerinnen wird dennoch geraten, sensibilisiert mit ihren Hunden in diesem Bereich unterwegs zu sein und diese vor allem an der Leine zu halten. (AZ)