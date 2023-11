Frau kann das Ende ihres Fahrverbots nicht abwarten

Eine 28-Jährige musste zeitweise den Führerschein abgeben. Noch vor Ablauf des Fahrverbots macht sie sich mit dem Auto auf den Weg zur Polizei Illertissen.

Zu voreilig war eine Frau in Illertissen: Noch vor Ablauf eines Fahrverbots, das gegen sie verhängt worden war, ist die 28-Jährige mit dem Auto zur Polizei gefahren, um ihren Führerschein abzuholen.

Gegen die 28-Jährige wurde eine Anzeige erstattet

Die Polizeiinspektion Illertissen hatte den Führerschein wegen des Fahrverbots auf der Dienststelle verwahrt. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 28-Jährige diesen am Donnerstag wieder an sich nehmen. Das Fahrverbot endete mit Ablauf des 9. Novembers, also des Donnerstags. Die Frau fuhr jedoch bereits am Donnerstagmittag mit ihrem Auto zur Polizeiwache, also noch im Zeitraum des gültigen Fahrverbots. Gegen sie wurde deshalb eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots erstattet. (AZ)