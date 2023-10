Frau stiehlt in Illertisser Supermarkt und randaliert anschließend

Sie bestahl einen Supermarkt und fiel durch aggressives Verhalten auf: Eine stark betrunkene Frau hielt die Illertisser Polizei auf Trab.

Den ganzen Donnerstag lang war die Polizei mit einer betrunkenen Frau beschäftigt, die in Illertissen einen Laden beklaut und anschließend vor dem Geschäft herumgeschrien hat. Am Donnerstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, wurde die 28-jährige Frau beim Ladendiebstahl ertappt. Sie entwendete einen Kopfhörer im Wert von 3,99 Euro. Eine Zeugin sprach sie an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Streife der Illertisser Polizeiinspektion nahm die Anzeige vor Ort auf und entließ die Frau wieder.

Etwa eine Stunde später ereilte die Polizei die Mitteilung, dass unweit des betreffenden Supermarktes eine Frau randalieren und herumschreien würde. Laut Polizeibericht war bereits ein Rettungswagen vor Ort, die Frau ließ sich aber vom Rettungsdienst nicht beruhigen. Es rückten mehrere Polizistinnen und Polizisten an. Bei der aggressiven Person handelte es sich um die mutmaßliche Ladendiebin. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch, der einen Wert von über drei Promille ergab. Die 28-jährige Frau nahmen die Beamtinnen und Beamten daher in Gewahrsam und setzten sie erst am Abend wieder auf freien Fuß. (AZ)