Frei laufender Rottweiler verletzt Hundehalterin

Ein Rottweiler greift in Illertissen einen anderen Hund an. Als dessen Besitzerin dazwischengeht, wird sie selber verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein frei laufender Rottweiler hat in Illertissen eine andere Hundehalterin verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist die 27-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.30 Uhr mit ihrem Hund in der Hermann-Köhl-Straße in Illertissen Gassi gegangen. Dabei wurde ihr angeleinter Hund von einem frei laufenden Rottweiler angegriffen. Die Frau wollte die Hunde trennen und verletzte sich hierbei laut Polizeibericht. Sie trug Bisswunden an beiden Händen sowie Prellungen und Schürfwunden an den Beinen davon.

Der Halter des Rottweilers war schließlich ebenfalls vor Ort, und die beiden tauschten ihre Daten aus. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den bislang namentlich nicht bekannten Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen können sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 melden. (AZ)