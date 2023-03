Illertissen

vor 36 Min.

Freie Wähler stemmen sich im Illertisser Stadtrat gegen Investitionsprogramm

Eine der größten Investitionen in diesem Jahr hat die Stadt vom Rathaus aus direkt im Blick: Die Sanierung des benachbarten Adler-Gebäudes hat begonnen.

Plus Die Freie-Wähler-Fraktion verweigert dem Illertisser Haushalt die Zustimmung. Im Stadtrat sind viele überrascht, bei den Beratungen war der Grund nicht zur Sprache gekommen.

Von Rebekka Jakob

Illertissen steuert mit seinem Haushalt 2023 auf neue Rekorde zu. Mit über 66 Millionen Euro war das Gesamtvolumen noch nie so groß, die Investitionen mit geplanten 16,8 Millionen Euro noch nie so umfangreich, der Schuldenstand mit 2,68 Millionen Euro weiter im Sinken begriffen. Zugleich jedoch war die Stimmung bei der Haushaltsverabschiedung so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Den Grund dafür lieferte die Fraktion der Freien Wähler, die ihre Zustimmung zu dem Finanzpaket komplett verweigerte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen