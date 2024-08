Freistaat fördert Radweg in Betlinshauser Straße mit 1,2 Millionen

Für den Neubau eines rund 600 Meter langen Geh- und Radwegs entlang der „Betlinshauser Straße“ in Illertissen bekommt die Stadt über eine Million Euro vom Freistaat. Der neue Radweg verbindet die Stadtteile Betlinshausen und Au. Verkehrsminister Christian Bernreiter hat eine Förderung im Rahmen der kommunalen Sonderbaulast zugesagt: „Mit dem neuen Geh- und Radweg erhöhen wir die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer in diesem Abschnitt. Dafür unterstützen wir die Stadt Illertissen gerne und nehmen mehr als 1,2 Millionen Euro in die Hand.“

Die Baumaßnahme gliedert sich in drei Bereiche. Aus Richtung Westen kommend, westlich der Straße „Am Sportplatz“, wird auf der Südseite mit etwa 100 Metern Länge ein neuer Gehweg gebaut. Der zweite Abschnitt (rund 330 Meter) beinhaltet die Neuanlage eines Geh- und Radweges, wieder auf der Südseite der Fahrbahn, und den Bau einer Querungshilfe und zweier Bushaltestellen. Im dritten Abschnitt wird im östlichen Bereich der Ortsdurchfahrt Au ein vorhandener Geh- und Radweg (ebenfalls auf der Südseite) verbreitert.

Insgesamt investiert die Stadt Illertissen 2,38 Millionen Euro in das Projekt, wovon der Freistaat Bayern 1,23 Millionen Euro übernimmt. Die Arbeiten haben im Mai 2024 begonnen. (AZ)