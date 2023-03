Freizeitbad Nautilla in Illertissen ist nun montags geschlossen

Das Illertisser Freizeitbad Nautilla freut sich über steigende Besucherzahlen, schränkt allerdings seine Öffnungszeiten nun weiter ein. Das ist der Grund.

Seit 1. März gelten im Nautilla in Illertissen neue Öffnungszeiten. Am kommenden Montag, 6. März, kommt die Änderung erstmals zum Tragen. Denn an diesem Wochentag wird künftig gar kein Bade- und Saunabetrieb stattfinden. Darüber informiert das Freizeitbad in einer Pressemitteilung.

"Erfreulicherweise steigen die Besucherzahlen in Bad und Sauna wieder stetig an", teilt die Einrichtung mit. Gleichzeitig kündigt sie an: "Um dem Aufkommen gerecht zu werden, findet ab dem 06.03.2023 jeden Montag unsere wöchentliche Generalreinigung statt." Deshalb sei das Freizeitbad von März an montags geschlossen.

Nur an Wochenenden macht das Nautilla um 9 Uhr auf

Jeden Dienstag ab 13 Uhr sind Gäste dann wieder herzlich willkommen, um die Bade- und Saunalandschaft frisch zu genießen. Die bislang schon eingeschränkten Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag bleiben weiterhin bestehen. Dienstag und Mittwoch ist das Bad von 13 bis 21 Uhr geöffnet, donnerstags von 13 bis 22 Uhr. Freitags und samstags haben Besucherinnen und Besucher von 9 bis 22 Uhr Zutritt, sonn- und feiertags von 9 bis 21 Uhr.

Am Samstag, 4. März, und am Freitag, 10. März, wird der reguläre Saunabetrieb allerdings bereits um 18.30 Uhr enden. An diesen Tagen finden nämlich die Events "Saunanacht" beziehungsweise "Ladiesnight" statt. (AZ)