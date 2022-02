Illertissen

vor 7 Min.

Freizeitbad Nautilla ist wieder auf Geschäftsführer-Suche

Plus Die Stadt hat die Stelle für das Freizeitbad in Illertissen ausgeschrieben. Außerdem steht in diesem Jahr noch ein wichtiges Ereignis an.

Von Rebekka Jakob

Im Freizeitbad Nautilla steht ein Wechsel an der Spitze an: Die Stadt sucht per Stellenanzeigen eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Gabriele Keck. Die Geschäftsführerin hatte ihre Tätigkeit bereits einmal unterbrochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen