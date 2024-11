Friedhofsgebühren klettern in Illertissen teils steil nach oben

Was Friedhöfe sonst noch sind außer Ruhestätten für die Toten, das kam in den Redebeiträgen der jüngsten Illertisser Stadtratsitzung sehr klar zur Sprache. Zweite Bürgermeisterin Helga Sonntag erkennt in ihnen zusätzlich Erholungsorte und ökologische Kleinode, für Rüdiger Stahl (ÖDP/AB/Grüne) sind sie „Orte der Trauer, der Ruhe und der Einkehr“. Kaum anders klang dies in den Beiträgen von Andreas Lanwehr (FWG) und von Markus Ritter (CSU), die auf die tiefe emotionale Bedeutung dieser Orte für die Hinterbliebenen verwiesen. Dennoch kam die Frage auf, ob die Stadt für ihre Friedhöfe künftig weniger Aufwand betreiben und weniger Geld ausgeben will.

