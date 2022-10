Illertissen

Frischer Apfelsaft: So gut kommt die mobile Obstpresse in Illertissen an

Chiara Dreier füllt den erhitzten Apfelsaft aus dem Pasteur in Tüten ab, in denen er 18 Monate haltbar ist.

Plus Die mobile Obstpresse macht erstmals in Illertissen Station. Was als "Jux" für Familie Dreier aus Unterroth begann, wurde ein zeitintensives Hobby.

Von Regina Langhans

Auf den Streuobstwiesen in Illertissen Äpfel zu sammeln ist an sich schon eine feine Sache. Doch heuer ist erstmals auch die mobile Obstpresse von Heike und Christian Dreier aus Unterroth auf dem Areal beim Schützenheim zum Einsatz gekommen. Ein Komplettangebot für Apfelsaft-Fans gewissermaßen, „klauben und pressen“, für das sich der Naturkindergarten von der Jungviehweide mit seinen Schützlingen gleich angemeldet hatte. Zusammen mit anderer Kundschaft war dafür gesorgt, dass bei der „Obstpresse on Tour“ am Freitag das Förderband nicht stillstand.

