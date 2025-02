Frostig-fröhliche Gaudi beim Umzug in Au

Der Ausgelassenheit beim Gaudiwurm durch Au am Sonntagnachmittag mit mehreren tausend Hästrägern, Mäschkerle und Gästen schienen die eisigen Temperaturen nichts anhaben zu können. So reichten die parkenden Autos an Ortsstraße und Abzweigungen bis zum Kreisel am Mühlbach. Nach eineinhalbstündiger Parade waren wohl alle auf ihre Kosten gekommen. Vor allem erlebte Sabrina Egen, Präsidentin des Carneval Club Au (CCA), eine aufregende Premiere. Wogegen Begleiter Manuel Hess, Präsident im dritten Jahr, vornehme Gelassenheit bewies. 91 Narrenzünfte, darunter zehn Faschingswagen und elf Guggenmusiken, waren Gäste der Aumer Kröpf. 16 Gruppen beteiligten sich erstmals.

