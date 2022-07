Füchse auf der Autobahn bringen Fahrer ins Schleudern

Auf der A7 tauchen plötzlich Tiere auf und lösen Unfälle aus. Tonnenweise Kies landet auf der Fahrbahn und ein Auto landet im Weizenfeld.

Gleich in zwei Fällen mussten Fahrer auf der A7 einem Fuchs auf der Autobahn ausweichen - das hatte Folgen. Im ersten Fall war ein 54-jähriger Mann mit seinem Fahrzeuggespann am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Auf seinem Anhänger hatte er Baukies geladen. Kurz vor dem Parkplatz Tannengarten-West lief plötzlich ein Tier, vermutlich ein Fuchs, über die Fahrbahn. Der 54-Jährige erschrak und geriet mit seinem Gespann ins Schlingern, berichtet die Polizei. Dabei fiel Kies von seinem Hänger und verteilte sich quer über die gesamte Richtungsfahrbahn. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Die Autobahnmeisterei Vöhringen kam mit drei Fahrzeugen und kümmerte sich mit einer zusätzlich angeforderten Kehrmaschine um die Fahrbahnreinigung.

Fuchs ausgewichen: Autofahrer landet in Weizenfeld nahe der Autobahn

Im zweiten Fall erwischte es einen 30 Jahre alten Autofahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr ebenfalls auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs war. Dieses Mal querte in Höhe Wolfertschwenden plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn. Der Mann wich dem Tier ruckartig nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, so die Polizei. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und kam schließlich in einem Weizenfeld zum Stehen. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Jedoch entstand an seinem noch fahrbereiten Wagen und an dem Zaun ein Schaden von insgesamt 5500 Euro. Mit dem Eigentümer des Weizenfeldes muss noch abgeklärt werden, ob ihm ebenfalls ein Schaden entstanden ist. (AZ)