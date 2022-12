Führungswechsel bei Tanos in Illertissen

Der langjährige Chef des Unternehmens geht in den Ruhestand. Wie es bei dem Hersteller eines Allzweck-Koffersystems jetzt weitergeht.

Bei der Tanos GmbH in Illertissen steht eine Veränderung an. Zum 1. Januar 2023 übernimmt Klaus-Martin Berstecher die Geschäftsführung des Unternehmens und löst damit den langjährigen Geschäftsführer Lutz Wolle ab, der sich nach 23 Jahren Unternehmenszugehörigkeit in den wohlverdienten Ruhestand begibt.

Neuer Geschäftsführer ist unter anderem gelernter Schreiner

Das Unternehmen, das sich mit Vertrieb und Weiterentwicklung eines Allzweck-Koffersystems mit dem Namen „Systainer“ befasst, zog vor gut zehn Jahren von Neu-Ulm nach Illertissen. Der neue Geschäftsführer Klaus-Martin Berstecher kennt Branche und Unternehmen gut: Bereits seit 2011 ist Berstecher an Bord der TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, zu der auch die Tanos GmbH gehört, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Nach seinem Einstieg als Teamleiter Category Management bei der Festool GmbH verantwortete er fast drei Jahre lang die Strategie für Verbrauchsmittel und Systemprodukte. Die TTS-Unternehmensentwicklung sei sein Herzensthema, das er seit 2017 vorangetrieben habe – zuerst als Referent für strategische Unternehmensprojekte, dann bis zuletzt als Head of Corporate Development.

Vor seinem Einstieg bei der TTS-Gruppe war Berstecher mehrere Jahre bei Bosch Powertools tätig. Der neue Geschäftsführer studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Zuvor hatte er eine duale Ausbildung zum Schreiner und Betriebsassistent absolviert.

Tanos GmbH habe sich rasant entwickelt

Unter der Leitung seines Vorgängers Lutz Wolle habe sich die Tanos GmbH mit einer beinahe Verzehnfachung des Umsatzes rasant entwickelt. Inzwischen sei bereits die dritte Generation des Koffersystems auf dem Markt. Berstecher kündigte an, daran anzuknüpfen. "Mit einem soliden strategischen Programm möchte ich nicht nur die Wachstumsziele erreichen, sondern Tanos auch weiterhin auf Innovationskurs halten", wird der Geschäftsführer in der Pressemitteilung zitiert. Dabei werde auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen. (AZ)