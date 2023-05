Für den Lions-Adventskalender sind die Vorbereitungen schon im Gange

Damit in der Vorweihnachtszeit alles reibungslos klappt, sind die Mitglieder des Lions Club Illertissen schon jetzt im Einsatz. Aktuell werden Sponsoren gesucht.

Sechs Monate noch, dann ist es schon wieder so weit: Das erste Türchen am Adventskalender darf geöffnet werden. Höchste Zeit also, sich damit zu befassen, was hinter den Türchen stecken wird - zumindest gilt das für die Ehrenamtlichen beim Lions-Club Illertissen. Denn die schwärmen jetzt in den ersten warmen Tagen des Jahres aus, um Sponsorinnen und Sponsoren für ihre Benefiz-Kalender 2023 zu gewinnen.

"Wir sind schon mitten dabei", erzählt Roland Kober, der das Projekt beim Lions Club nun bereits zum sechsten Mal koordiniert. Die Idee dahinter ist ein gleich mehrfacher Gewinn: Denn von dem Projekt profitieren neben den Gewinnern der knapp 500 Preise auch die Firmen, die diese zur Verfügung stellen, und nicht zuletzt soziale Projekte wie unser Leserhilfswerk Kartei der Not, an die der Erlös aus dem Kalenderverkauf jedes Jahr verteilt wird.

Auch die Sponsoren haben etwas vom Adventskalender-Projekt

"Das ist eine Win-win-Situation", erklärt Michael Kälberer vom Lions Club. Denn die Sponsoren werden nicht nur auf dem Kalender und bei der Bekanntgabe der Gewinnzahlen in der Zeitung genannt, sondern bekommen auch Besuch von den Gewinnern, wenn sich diese ihre Preise abholen – und dabei vielleicht noch das ein oder andere entdecken, das es hier zu kaufen gibt.

Ein Argument, das viele überzeugt – und so treffen die Lions-Mitglieder, die jetzt bei den Firmen vorsprechen, meist auf offene Ohren und können auch immer wieder neue Sponsorinnen und Sponsoren gewinnen. Wer sich davon ebenfalls angesprochen fühlt, aber noch nicht von einem der Mitglieder angesprochen wurde, kann sich übrigens gerne unter der E-Mail-Adresse kalender@lions-illertissen.de melden.

Verkaufsstart für den Kalender in Illertissen ist im Oktober

Dieses Jahr wird der Lions-Kalender einen Euro mehr kosten als sonst – mit dem Preis von jetzt sechs Euro pro Stück sollen auch die gestiegenen Druck- und Papierkosten etwas abgefangen werden. Wie der Kalender 2023 aussehen wird, bleibt noch ein Geheimnis. Der Lions-Club hatte diesmal zu einem Wettbewerb aufgerufen, um ein schönes Motiv zu finden. "Insgesamt sind elf Bewerbungen eingegangen", so Roland Kober.

Aus den Reihen des Kunstzirkels Illertissen waren Werke dabei, aber beispielsweise auch von einer Schule in der Region. Eine unabhängige Jury des Clubs hat daraus einen ersten, zweiten und dritten Platz gekürt. "Die Bilder sind jeweils ohne Namensnennung begutachtet worden, wir wussten nicht, wer was eingereicht hat", betont Michael Kälberer. Kurz vor dem Verkaufsstart Mitte Oktober soll das Geheimnis gelüftet werden, welches Kalendermotiv auf die knapp 8000 Exemplare gedruckt wird.

Wenn die Kalender dann in Verkauf gehen, heißt es schnell sein – denn wie in den vergangenen Jahren dürften die Lions-Kalender wieder reißenden Absatz finden. "Manche nutzen den Kalender ja sogar als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk", lautet der Tipp von Michael Kälberer. Auch darüber kann man sich jetzt ja durchaus schon einmal Gedanken machen.