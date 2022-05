Für die Feuerwehr Illertissen waren es die zwei anspruchsvollsten Jahre

Plus Corona-Pandemie, weit über 500 Einsätze und nicht zuletzt der Bau des neuen Feuerwehrhauses hielten die Wehr in Atem. Auch der Feuerwehr-Nachwuchs bleibt aktiv.

Es waren wohl die zwei anspruchsvollsten der bisher 158 Jahre des Bestehens der Feuerwehr Illertissen, auf die in der verbundenen Dienst- und Vereinsversammlung zurückgeblickt wurde: Pandemie, Gerätehausbau und der "normale" Einsatzbetrieb forderten von allen Beteiligten volles Engagement und außergewöhnliche Dienstbereitschaft. Nur dadurch konnten die extremen Anforderungen erfolgreich bewältigt werden, wie sämtliche Berichte und Grußworte bestätigten.