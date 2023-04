Illertissen

Für den Illertisser Polizeichef Mayr ist sein Nachfolger die erste Wahl

Nach acht Jahren in Illertissen und insgesamt 43 Jahren im Polizeidienst geht Franz Mayr (Zweiter von links) in den Ruhestand. Sein Nachfolger als Leiter der Polizeiinspektion wird Alexander Kurfürst (rechts), der bisherige Stellvertreter. Polizeipräsidentin Claudia Strößner und Landrat Thorsten Freudenberger gratulierten den beiden.

Plus Die Überraschung ist gelungen: Alexander Kurfürst wird vom Stellvertreter zum Leiter der Polizei Illertissen. Franz Mayr verabschiedet sich in den Ruhestand.

Gemeinsam haben sie so manchen Fall gelöst, jetzt macht Alexander Kurfürst ohne seinen Chef Franz Mayr weiter. Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Illertissen übernimmt die Führung, während Mayr nach acht Jahren in Illertissen und insgesamt 43 Jahren im Polizeidienst in den Ruhestand geht. Beim festlichen Amtswechsel in der Historischen Schranne deutete sich eine weitere Veränderung an: Denn auch bei der räumlichen Situation der Inspektion wird sich etwas tun.

Polizeipräsidentin Claudia Strößner blickte bei diesem Anlass auf den Werdegang von Franz Mayr zurück und verriet, dass der Illertisser Polizeichef nach einer kaufmännischen Ausbildung offenbar keine Lust auf den anstehenden Wehrdienst hatte - und deswegen 1980 bei der Bereitschaftspolizei anheuerte. Die Grundausbildung dort sei zwar nicht weniger anstrengend gewesen als bei der Bundeswehr - "aber es scheint Sie nicht abgeschreckt zu haben, sonst stünden wir heute nicht hier".

