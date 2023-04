Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Eine Autofahrerin hat in Illertissen mit ihrem Fahrzeug einen 81 Jahre alten Fußgänger gestreift. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Illertissen ist am Freitagvormittag ein 81 Jahre alter Fußgänger ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 76-jährige Autofahrerin im Bereich des Martinsplatzes abbiegen. Dabei touchierte sie leicht den Fußgänger, welcher zur selben Zeit die Straße überqueren wollte. Der Mann stürzte dadurch und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. (AZ)