Fußgänger wird in Illertissen von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei Regen und Dunkelheit sieht ein Autofahrer vermutlich zu spät, dass ein Mann eine Straße in Illertissen überquert. Der Wagen streift den Fußgänger.

Bei einem Verkehrsunfall in Illertissen ist am Freitagabend ein Fußgänger verletzt worden. Der 63-Jährige überquerte nach Angaben der Polizei gegen 17.45 Uhr die Memminger Straße nahe der Einmündung der Anton-Kanz-Straße von Ost nach West. Der 75-jährige Fahrer eines VW erkannte ihn bei Dunkelheit und Regen vermutlich zu spät. Der Wagen streifte den Mann mit der linken Vorderseite, der 63-Jährige stürzte dadurch. Seine Verletzungen wurden von der Polizei als schwer, aber erstem Anschein nach nicht lebensbedrohlich bezeichnet, der Mann war ansprechbar.

Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Illertissen im Einsatz

Notarzt und Rettungsdienst versorgten den 63-Jährigen an der Unfallstelle, anschließend wurde er in eine Klinik eingeliefert. Für die polizeiliche Unfallaufnahme und die notwendige Verkehrslenkung musste die Feuerwehr Illertissen die Memminger Straße zwischen den Einmündungen der Dietenheimer Straße und der Stauffenbergstraße sperren und dazu den Verkehr aus der Anton-Kanz-Straße umleiten sowie die Unfallstelle ausleuchten. Der Sachschaden am VW wird von der Polizei in einer vorläufigen Schätzung mit etwa 1500 Euro angegeben. (wis)