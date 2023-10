Schwerer Unfall mit Fahrerflucht: Das ist der Stand der Ermittlungen

Nach dem schweren Unfall mit Fahrerflucht in Illertissen bittet die Polizei weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung. Zumindest geht es der Frau etwas besser.

Der schlimme Unfall ist derzeit Stadtgespräch in Illertissen. Seit knapp einer Woche ermittelt die Polizei, um herauszufinden, wer am Freitagabend, 20. Oktober, an der Kreuzung Memminger Straße/Dietenheimer Straße eine Fußgängerin mit dem Auto angefahren und schwer verletzt hat. Die Person flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Frau zu kümmern. Bei der Aufklärung ist die Illertisser Polizei auf Aussagen von Zeuginnen und Zeugen angewiesen. Bisherige Hinweise haben nicht zum Erfolg geführt.

Wie Steffen Maresch, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Illertissen, im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, habe es am Unfallort keine verwertbaren Spuren gegeben. "Es sind keine Fahrzeugteile zurückgeblieben", sagt er. Am Tag nach dem Unfall hatte die Polizei deshalb einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Mit Handzetteln und Aushängen wendet sich der Sohn der Frau an die Öffentlichkeit

Der Sohn der schwer verletzten 55-Jährigen hat sich wie berichtet mit Handzetteln und Aushängen in den Geschäften in Illertissen an die Öffentlichkeit gewandt. Seinen Angaben nach war es vermutlich ein schwarzer oder dunkler Kombi, der die 55 Jahre alte Fußgängerin beim Abbiegen von der Dietenheimer in die Memminger Straße erfasst hatte. Laut Polizeibericht überquerte die Frau an dem Freitag um 19.38 Uhr die Memminger Straße an der dortigen Fußgängerampel.

Der Sachbearbeiter, der sich um den Fall kümmert, steht Maresch zufolge mit dem Sohn des Unfallopfers in Kontakt. Erfreulicherweise gehe es der Frau inzwischen etwas besser, sagt der Polizeihauptkommissar. "Sie ist wohl über den Berg." Mit dem Sohn habe es keine Absprache gegeben, wie er seinen Zeugenaufruf formuliert. "Es ist in Ordnung, wie er es gemacht hat", sagt Maresch. "Wir sind wirklich darauf angewiesen, dass sich irgendjemand meldet."

Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303/9651-0 entgegen

Einer möglichen Spur ging die Polizei nach einem Hinweis nach, der am Mittwochabend einging. Wie Maresch berichtet, hatte eine Person einen schwarzen SUV auf einem Parkplatz in Illertissen entdeckt, der vermutlich bei einem Unfall beschädigt worden war. Der Wagen wurde überprüft, er kann jedoch als tatverdächtiges Fahrzeug ausgeschlossen werden, wie Maresch sagt. "Weitere Hinweise sind bislang leider nicht eingegangen", berichtet er.

Die Illertisser Polizei bittet deshalb weiterhin um Angaben von Personen, die zum Zeitpunkt des Unfalls vor Ort oder in der Nähe waren und möglicherweise auch das flüchtende Fahrzeug oder einen verdächtigen Wagen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen.