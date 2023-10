Fußgängerin angefahren und schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Eine Frau wird in in Illertissen von einem Auto erfasst. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei Illertissen ermittelt wegen eines schweren Unfalls mit Fahrerflucht in Illertissen. Weil es außer zwei recht unterschiedlichen Zeugenaussagen bislang keinerlei Anhaltspunkte gibt, bittet die Polizei dringend um weitere Hinweise auf das Unfallgeschehen. Eine Frau wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitagabend, 20. Oktober, um 19.38 Uhr an der Kreuzung Dietenheimer Straße und Memminger Straße. Eine Fußgängerin überquerte an der dortigen Fußgängerampel die Fahrbahn. Ein Auto bog an der Kreuzung von der Dietenheimer Straße nach links in die Memminger Straße ab. Dabei erfasste das Fahrzeug die querende Fußgängerin, die Frau wurde laut Polizeibericht mehrere Meter weit weggeschleudert. Sie blieb anschließend verletzt auf der Straße liegen. Der herbeigerufene Rettungsdienst brachte sie in eine Ulmer Klinik.

Ein Zeuge beschrieb das Auto als dunklen Kombi, ein anderer als roten SUV

Wie die Polizei weiter mitteilt, verlangsamte das Auto nach dem Zusammenstoß zunächst noch die Geschwindigkeit. Dann beschleunigte es jedoch wieder und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Norden und Ulmer Straße. Ein vor Ort angetroffener Zeuge beschrieb das Auto als dunklen Kombi, ein anderer Zeuge sprach von einem roten SUV. Weitere Schilderungen liegen der Polizei bislang nicht vor.

Die Polizeiinspektion Illertissen sucht deshalb dringend weitere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Sie fragt: Wer konnte Beobachtungen vor, während oder nach dem Geschehen machen? Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)