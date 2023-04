FVI-Treff in neuem Glanz: Im Vöhlinstadion gibt es jetzt eine Sportsbar

Plus Der FV Illertissen hat die Gaststätte im Vöhlinstadion saniert und umgestaltet. Geöffnet ist künftig jeden Tag - nicht nur für Vereinsmitglieder.

An diesem Abend sind es vor allem Mamas und Papas, die sich hier aufwärmen und die Zeit miteinander verbringen, während der Nachwuchs draußen auf dem Platz trainiert. Doch der FV Illertissen will mit seiner Stadiongaststätte, dem "FVI-Treff", nicht nur Fußball-Eltern und Vereinsmitglieder ansprechen.

Dem Vorsitzenden Rainer Bleser ist es wichtig, dass es ein Ort ist, an dem alle willkommen sind. Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt genauso wie beispielsweise Radfahrerinnen und Radfahrer, Läuferinnen und Läufer, die hier zur Einkehr vorbeischauen. Die Fußballer haben die Räumlichkeiten in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert.