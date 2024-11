Gab es auf dem Illertisser Herbstmarkt ein Müllproblem?

Bestes Wetter herrschte beim Herbstmarkt in Illertissen. Viel Publikum strömte am letzten Sonntag und Montag im Oktober in die Illertisser Innenstadt – und Bummeln macht bekanntlich hungrig. Die Folgen davon, überquellende Mülleimer und wilde Ablagerungen, verweisen nicht nur auf gute Geschäfte der Verpflegungsbuden, sondern womöglich auch auf ein Entsorgungsproblem. Hans-Joachim Lüddemann aus Illertissen jedenfalls nahm es als solches wahr.

Marktmeisterin Daniela Straßburg erklärt, wie die Zuständigkeiten verteilt sind: Ihre Aufgabe bestehe darin, die Standplätze zu verteilen und Kontakte zu den Händlern zu pflegen. Dass diese um ein ansprechendes Äußeres an ihrem Standort bemüht seien, geschehe schon im Eigeninteresse. Sie wisse, dass viele neben ihrem Verpflegungsstand einen Mülleimer aufstellten. Das Problem sei aber, dass Wurstsemmel oder Pommes gerne während des Bummelns verzehrt würden: „Ist alles aufgegessen, steht nicht unbedingt ein Mülleimer parat“, weiß Straßburg. Für die Müllentsorgung wie auch für alles Organisatorische oder Technische rund um den Jahrmarkt sei der Bauhof verantwortlich.

Müllproblem beim Herbstmarkt: 2025 soll es besser werden

Bauhofleiter Michael Kienast stimmt zu, dass heuer auffallend viel Müll angefallen sei, womit so gar nicht zu rechnen gewesen sei. Er sieht den Grund in dem ausgesprochen schönen Wetter, das die Lust zum Flanieren und Verweilen geweckt habe, gerade im Marktplatzbereich. Dem Ansturm waren die vorhandenen Entsorgungskapazitäten wohl nicht gewachsen. Das tue ihm wirklich leid, er habe auch anderweitig von dem Engpass gehört, so Kienast. Daher sei das Thema Müllentsorgung in der Wiedervorlage für den nächsten Jahrmarkt im Frühjahr vorgemerkt. „Ich kann jetzt schon versichern, dass mehr Behälter aufgestellt werden“, sagt der Bauhofleiter. Schließlich dürfe das Jahrmarktvergnügen nicht an der Mülltonne scheitern. „Es soll nicht wieder vorkommen“, verspricht er.

Dass der Ansturm auf dem Herbstmarkt tatsächlich enorm war, davon war auch bei den Flohmarkthändlern zu spüren. Nachdem alle Stellplätze bis zur Hirschkreuzung belegt waren, hatte Stefan Mayer, der als Sprecher der Marktleute diesen Rummel organisiert, zusätzlich den Bereich entlang dem Martinsplatz ausgewiesen. Dass dies etwas zu Lasten der Blumenrabatte und Freiflächen rund um die Mahnmale der Weltkriege ging, war vielleicht der Menge geschuldet, aber nicht im Sinne der Veranstalter. Der Marktleutesprecher betont, die Händler regelmäßig auf die erlaubten Flächen verwiesen zu haben.