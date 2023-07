Illertissen

11:53 Uhr

Gaffer behindern Rettungskräfte bei Unfall in Tiefenbach

Plus Eine Autofahrerin verunglückt und muss aus dem Fahrzeug befreit werden. Besorgte Angehörige und Bekannte eilen zur Unfallstelle - und behindern ihre Retter.

„Unschöne Szenen“ nennt der Polizeibericht das, was sich am Rande eines Verkehrsunfalls abgespielt hat, der sich am frühen Samstagnachmittag gegen 13.45 auf der Kreisstraße NU 9 zwischen Illertissen und Tiefenbach abgespielt hat. Die Polizei spricht von Gaffern, welche die Unfallaufnahme durch die Polizei wie auch die Rettungsarbeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst so behindert hatten, dass Platzverweise ausgesprochen werden mussten.

So schildert die Polizei den Unfallhergang: Eine 31-Jährige war mit ihrem Auto auf der Kreisstraße NU 9 von Illertissen in Richtung Tiefenbach unterwegs. Aus der Seitenstraße Zum Reiser wollte ein 21-jähriger Autofahrer die Kreisstraße in Richtung Illertissen kreuzen. Hierbei missachtete er das vorfahrtsberechtigte Auto und touchierte dieses an der hinteren linken Fahrzeugseite. Das Fahrzeug der 31-Jährigen brach aus und schleuderte nach rechts in den Graben. Das Auto überschlug sich hierbei mindestens einmal und kam nach der Kollision mit einem Baum im Graben neben der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen.

