Garten-Fans bummeln und kaufen in bester Frühlingslaune beim Saatgutmarkt

Plus Beim Illertisser Saatgutmarkt auf der Illertisser Jungviehweide geht es um altes Wissen und neue Trends. Selbstversorgung ist aktuell ein großes Thema.

Von Regina Langhans

Pünktlich zum fünften Illertisser Saatgutmarkt „Vielfalt sehen und säen“ am Samstag lachte die Sonne wie bestellt über der Jungviehweide. Und so sind die Garten-Fans aufs Gelände geströmt, zumal es schon überall nach Frühling roch: in den Gärten, der Gärtnerei und im Museum, wo Saatgut gehandelt, getauscht und auch Wissen dazu vermittelt wurde. „Denn früher war für die Menschen samenfestes Saatgut überlebenswichtig“, informierte Fachreferent Patrick Kaiser vom Netzwerk Genbänkle. Und gegenwärtig liege die Selbstversorgung wieder voll im Trend, so Kaiser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

