Illertissen

17:45 Uhr

Gartenblogger stellt Buch im Museum der Gartenkultur in Illertissen vor

Plus Von einem Gartenbuch erwartet man üblicherweise Pflanzen-Ratschläge. Sven Beck hat allerdings auch Tipps parat, wie man selbst mit dem Garten "aufblühen" kann.

Von Zita Schmid

Sein Werk trägt den vielversprechenden Titel "Blüh auf!". Es ist das erste Buch, das Sven Beck, Psychologe und Gartenblogger (beetwunderung.de) aus Laupheim, geschrieben hat. Er sei leidenschaftlicher Hobby-Gärtner und sein Buch sein "persönliches Blumenerlebnis", erzählte er bei seiner Buchvorstellung im Museum der Gartenkultur in Illertissen. Gerade auch zur Bewältigung seines nicht selten anstrengenden Berufsalltags als Psychologe sei ihm sein Garten ein Ort zur Entspannung und zum Kraft schöpfen. Zudem sei Gartenarbeit eine Tätigkeit, bei der er ganz schnell abschalten könne. "Unkraut zupfen oder Hecken schneiden – da vergisst man die Zeit", findet Beck.

Beck gibt in seinem Buch praktische Tipps, will aber auch inspirieren

Mit seinem Buch, das inzwischen in zweiter Auflage im EMF-Verlag erschienen ist, will er ganz praktische Tipps und zudem Inspirationen geben, wie "der Garten zur Herzensangelegenheit werden kann". Das Buch enthält so einen Grundlagenteil zum Gärtnern. Etwa welche Pflanzen, wo am besten wachsen, Tipps zum Düngen oder auch zum Gießen. Nachhaltigkeit ist ihm hier wichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen